Monsiváis sobre su documental: 'Queríamos ser pioneros e hicimos una referencia de mi vida'

Desirée Monsiváis se ha consolidado como la figura de la Liga MX Femenil gracias a un olfato goleador refinado: sin embargo, la futbolista de Rayadas tiene una meta más grande que es marcar el camino para que las próximas generaciones cumplan sus sueños, y para ello, presentó el documental "Si lo crees lo creas".

"Un proyecto que se pensó desde junio del año pasado, el productor, Daniel de la Garza y yo nos sentamos para ver qué queríamos proyectar. Queríamos ser punta de lanza, pioneros e hicimos una referencia de mi vida y cómo he puesto en prueba el “si lo crees lo creas” desde la juventud y en los partidos", comentó Desirée en exclusiva para RÉCORD.

La futbolista de las Rayadas ha demostrado que tiene una ambición enorme dentro y fuera del terreno de juego, pero pretende que el futbol le permita enviar un mensaje más contundente a la sociedad.

"Las mujeres juntas somos más fuertes, si somos capaces de sentarnos y platicar un proyecto y hacerlo realidad, podemos llegar muy lejos. Estoy muy feliz y todavía no me cae el 20 de cuánto podemos impactar a las niñas, a las jóvenes y debo agradecer a la directiva de Rayadas, estoy en un club donde nos abrazan, protegen, nos impulsan y nos proyectan", explicó.

Aunque este martes se conmemora el Día Internacional de la Mujer, Monsiváis espera que hombres y mujeres practiquen la igualdad todos los días del año.

"A mí no me gustaría enmarcarlo, porque las actividades de hombres y mujeres son constantes, todos los días estamos preparándonos y todos los días salimos a entrenar y esos detalles son importantes y hacen la diferencia en una persona que tiene hambre de trascender. Si es un mes conmemorativo pero que no se encierre, que sea de todos los meses y todos los años", concluyó.

