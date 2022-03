Querétaro vs Atlas: Aficionado Rojinegro desmintió ser invidente y que protegía a su abuelo

Los momentos de tensión vividos en las gradas del Estadio Corregidora mientras integrantes de las barras de Querétaro y Atlas se peleaban, dejó al descubierto la vulnerabilidad de las personas inocentes que se encontraban muy cerca de los actos de violencia.

Sin embargo, por fortuna no todas las historias resultaron tan dramáticas como parecían en un principio, como el caso de un joven con lentes que se encontraba en compañía un adulto mayor y de quien se pensó que se trataba de un padre protegiendo a su hijo invidente.

El usuario de Facebook, Ricardo Rawers, desmitió la versión que se había manejado y compartió que el hombre que lo acompañaba al estadio es su abuelo y que él no padece de ningún problema de visión.

"Ya uno no puede ponerse sus lentes placosos porque te hacen pasar por ciego y te inventan mil historias. Si estaba así era porque estaba cuidando y calmando a mi abuelito porque él estaba asustado y no había a donde correr, todos eran contras, pero pues gracias a dios no nos pasó nada, soy tendencia", compartió Ricardo en su cuenta de Facebook.

Por desgracia, no todas las historias tuvieron un final positivo, ya que algunas familias vivieron momentos de terror durante los enfrentamientos.

