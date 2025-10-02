Ruso Zamogilny 'atribuye' nacimiento de Gilberto Mora a victoria del Puebla

Gilberto Mora brilló con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, luego de anotar un doblete ante España en la Jornada 2. Además de los goles, sus actuaciones han sido aplaudidas por la afición y expertos, quienes tienen las expectativas altas por el futuro del futbolista.

Mora festeja gol | MEXSPORT

¿Qué dijo el 'Ruso' Zamogilny sobre Gilberto Mora?

Por ello, el analista de TUDN, Damián Zamogilny aprovechó para recordar al padre del joven mexicano, Gilberto Mora Olayo, quien jugó en equipos como Jaguares, Toluca, Tijuana y Puebla; su retiro como futbolista profesional llegó en 2011 tras su etapa con el club chiapaneco.

El analista compartió un video en el que aparece Mora Olayo, cuando anotó un golazo ante Tigres en 2008, en un partido disputado en el ‘Volcán’. El ‘Ruso’ Zamogilny atribuyó esa anotación a la motivación para el nacimiento de Gilberto Mora.

“Quiero creer que Gilberto Mora padre llegó eufórico a su casa luego de este gran resultado en el volcán y producto de esa noche hoy tenemos un maravilloso futbolista de selección nacional”, escribió Zamogilny en redes sociales.

Mora en Selección | MEXSPORT

¿Quién es Gilberto Mora Olayo?

Gilberto Mora Olayo, nació en 1976, en la Ciudad de México, Olayo se convirtió en futbolista profesional y debutó con los Diablos Rojos del Toluca en el verano 1997, aunque no pudo consolidarse con el equipo dirigido, en aquel entonces, por Enrique 'Ojitos' Meza.

Gilberto Mora se fue a jugar a Jaguares de Chiapas, donde salvó a los felinos del descenso con un golazo de tiro de libre frente a los Tecos de la U de G en la última jornada del Clausura 2003.

Después de seis años, Mora se fue a Puebla, donde estuvo en dos etapas, antes de emigrar a los Xolos de Tijuana, cuando todavía estaban en el ascenso, con el cuadro fronterizo se coronó para el ascenso y se retiró en 2011.

Ahora, su hijo brilla en Tijuana y en la Selección Mexicana, donde ilusiona a los aficionados de poder llevar su carrera al máximo nivel, aunque todavía con paciencia, ya que apenas tiene 16 años de edad.

Gilberto Mora con México | MEXSPORT