Salinas Pliego 'se burló' de Azcárraga: "No usa su Twitter y se lo roban"

Emilio Azcárraga sufrió el mundo cibernético, pues este martes le hackearon su cuenta de Twitter y Ricardo Salinas Pliego no dudó en aprovechar para ‘burlarse’ de su rival de televisora.

“Mi estimado Emilio, como así de que le robaron la cuenta??? No usa su twitter y se lo roban, avíseme si necesita ayuda”, escribió el dueño de TV Azteca en Twitter, obviamente el tweet no tuvo respuesta de parte de Emilio, pues hasta el momento no ha recuperado su cuenta.

A diferencia de Azcárraga que no es activo en redes sociales, Salinas Pliego es conocido por ser un cibernauta activo, en especial en Twitter, en donde diariamente pone mensaje, se mete en polémicas e incluso ha llegado a regalar dinero.

A través de las mismas redes sociales, la empresa televisiva, dio a conocer y pidió ayuda a la cuenta principal de Twitter sobre la irrupción ilegal de la cuenta de Azcárraga, pero hasta el momento no se ha informado de que la situación se haya resuelto.

Mi estimado @eazcarraga como así de que le robaron la cuenta??? No usa su twitter y se lo roban, avíseme si necesita ayuda https://t.co/QXpv0grd5N — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 11, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CUAUHTÉMOC BLANCO: QUIERE A DIEGO LUNA COMO PROTAGONISTA DE SU SERIE Y EL ACTOR 'LO MANDÓ A VOLAR'