Santiago Giménez pone a prueba el conocimiento de Joao Félix sobre la Ciudad de México

Los nuevos refuerzos del AC Milan, Santiago Giménez y João Félix, participaron en una dinámica organizada por el equipo rossonero donde el delantero mexicano desafío al portugués con preguntas de opción múltiple sobre la Ciudad de México.

Durante la actividad, Giménez puso a prueba a su compañero con cinco preguntas que abarcaban temas como monumentos importantes, comida típica, festividades, historia y hasta conocimiento futbolístico.

Desafió a su compañero | X

A pesar de su esfuerzo, Félix solo logró responder correctamente dos de ellas, una fue la pregunta del futbol, lo que lo dejó con una calificación insuficiente en el reto.

El divertido intercambio dejó abierta la posibilidad de una revancha, ya que ahora se espera que João Félix desafíe a Santiago Giménez con preguntas sobre alguna ciudad importante de Portugal, poniendo a prueba el conocimiento del mexicano sobre la cultura lusitana.

✈ @Emirates Travel Talks Quiz@Santgimenez_ puts Joao Felix to the #Emirates test on Mexico City 🇲🇽



Find out how he does 📺#FlyBetter #SempreMilan pic.twitter.com/JpNm2wcIqb

— AC Milan (@acmilan) March 14, 2025