Santiago Giménez y Fer Serrano, prometida del jugador, se conocieron en 2020 gracias a Call Of Duty, un videojuego multijugador que se puede jugar en línea.

El jugador del Feyenoord ha triunfado en la Eredivisie y también en el amor, pues en noviembre de 2022 se comprometió con su pareja Fer Serrano.

Durante una entrevista para el canal de Youtube "La Capitana", Serrano contó la 'curiosa' historia de cómo se conocieron y cómo surgió el amor.

"Es una locura la forma en la que nos conocimos, es completamente poco probable", dijo la pareja del futbolista.

El Bebote la agregó a sus amigos en el juego, después la invitó a jugar y fue cuando hablaron por primera vez.

"Me dijo 'estoy jugando con unos amigos, únete a nuestra partida', me mandó solicitud, la acepté y a partir de ahí jugamos un mes completo todo el día todos los dias.

"Era como si estuvieramos en una llamada de 24 horas, entonces se volvió muy lindo porque era todo el día jugar juntos, reírnos y obviamente empezó la ondita de medio ligar y tirarnos la onda, pero todo era por el micrófono y yo no lo conocía (a Giménez).", platicó Serrano.

En ese entonces Giménez no entrenaba ni jugaba debidó a que la temporada de la Liga MX fue cancelada por el COVID-19.

Finalmente llegó el día que se conocieron en persona y pudieron tenerse frente a frente por primera vez.

"Me preguntó '¿qué onda, dónde andas?' le mandé video de que estaba patinando y me preguntó en dónde estaba, le mandé mi ubicación y me dijo 'yo vivo a tres casas', Santi salió de su casa y ya estabamos los dos en la calle.", contó Fer con una sonrisa.

