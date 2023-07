¿Se acabó el amor? Lewis Hamilton prohibió el acceso de Shakira en Silverstone

En las últimas semanas, Shakira y Lewis Hamilton han sido puestos como la nueva pareja en el deporte. Además de que se les vio cenar juntos, la artista colombiana asistió al Gran Premio de Miami como invitada de Mercedes y nuevamente se le vio en Barcelona durante el GP de España.

Tras su asistencia a varias carreras, los rumores de una relación amorosa entre Shakira y Hamilton se dispararon. Sin embargo, esto parece que no le agradó al piloto británico, por lo que ya tomó medidas para no ser más relacionado con la artista.

Según el programa Mamarazzis, Lewis habría tomado la decisión de no dejar pasar a Shakira a su motorhome durante el Gran Premio de Gran Bretaña. En Silverstone, el piloto le exigió a su equipo no dejar pasar a la exesposa de Piqué a la parrilla, pues señaló que no quiere que los rumores se vuelvan una distracción.

Asimismo, Hamilton no está contento con la actitud de Shakira, pues según las Mamarazzis, el piloto y la cantante no tienen ninguna relación, sin embargo, la colombiana se ha empeñado en hacer creer al público que existe un noviazgo entre estos dos.

“El se siente molesto porque ella quiere hacer creer que existe una relación entre ambos”, comentaron Laura Fa y Lorena Vázquez.

Aún no se sabe si Shakira asistirá este fin de semana al Gran Premio de Hungría, sin embargo, parece que los rumores de una relación entre ella y Hamilton han terminado.

