¡Se burlan en Argentina! Aficionado de América es blanco de mofas por argentinos

Un incidente ocurrido durante los Cuartos de Final del Clausura 2023 entre América y Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras fue recordado por un medio de Argentina y fue blanco de burlas.

Y es que un aficionado del América intentó invadir la cancha, pero cayó a una zanja después de tropezar con un elemento de seguridad mientras intentaba saltar una barrera. El momento fue grabado por espectadores que presenciaban el partido, quienes se burlaron del joven afectado.

El vídeo muestra al hombre, vestido con la camiseta del América y una gorra negra con amarillo, corriendo hacia la barrera de seguridad antes de ser interceptado por un guardia. La intervención del guardia provocó que el aficionado resbalara y cayera varios metros, terminando en una zanja del estadio.

Tras el accidente, los demás aficionados comenzaron a arrojar objetos al joven y a gritarle insultos. A pesar de su pedido de ayuda para salir de la zanja, los espectadores continuaron burlándose de él. Finalmente, el personal de seguridad lo acompañó a las oficinas correspondientes.

A pesar del Fan ID, un documento virtual necesario para ingresar a los estadios y que identifica a quienes cometen irregularidades durante los partidos, el aficionado no recibió algun tipo de veto de los estadios de la Liga MX.

Ante esto, usuarios en redes sociales de Argentina se mofaron e incluso lanzaron algunos comentarios con cierto racismo como "ese no debe ser mexicano, no sabe saltar muros", "no hay nada más aburrido que ver videos de mexichangos", "penal para el chompiraz", y más.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CHIVAS: PERIODISTAS ASEGURAN QUE “FERNANDO GAGO SALVA EL SEMESTRE SI ELIMINA AL AMÉRICA”