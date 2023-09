Sergio Goiry reveló por qué no pudo triunfar en Pumas o América y optó por la actuación

Sergio Goyri, actor conocido por sus papeles en las novelas de Televisa, confesó en un pódcast la razón por la cual dejó el futbol y prefirió dedicarse a la actuación tras haber sido parte de las fueras básica de América y Pumas.

El actor confesó en el pódcast "No es tema" cómo terminó su estadía, primero, con el cuadro del pedregal en donde, en palabras del actor, compartió vestidor con leyendas del calibre del pentapichichi Hugo Sánchez y en América con Cristóbal Ortega

"Era mi sueño ser jugador de futbol, a mí me sacan de Pumas por no estudiar en la universidad, me tocó competir entrenamientos con Hugo Sánchez, fuimos campeones desde infantil, juvenil, juvenil especial, especial A, reserva profesional y de ahí me fui a probar a América", comentó.

Así mismo Goyri explicó cómo fue su salida de América, club al que se fue a probar después de ser liberado por los Pumas de la UNAM.

"Entonces me fui a probar a América y en el primer entrenamiento le metí tras goles a Paco Castrejón y me contrataron, estuve una temporada y a la segunda me mandaron a la ch$&#a porque ya estaba muy viejo, tenía 18 años, habíamos jugado un interescuadras con la primera y pensamos que ya nos iban a debutar, llegamos a la oficina de Panchito Hernández y nos dijo ‘muchas gracias muchachos ya no pertenecen al club’”, finalizó.

