Las polémicas entre Shakira, Piqué y Clara Chía se habían calmado por un buen rato, pero ahora han salido a la luz los motes que Clara usa para hablar de la cantante colombiana.

Roberto Antolín, periodista español, fue el encargo de exponer a la joven española durante una aparición que tuvo en el programa Mitre Live.

Antolín explicó que tanto Shakira como Clara tienen apodos para referirse la una a la otra. Mientras que la cantante colombiana usa principalmente el de "mosquita muerta", la actual pareja de Piqué la llama "menopáusica", "vieja" y "bruja".

Por su parte, el ex futbolista prefiere no cargar con más problemas y hace referencia a Shakira como "mamá de mis hijos", "mi ex" o "la artista".

