Shakira reveló por qué no se ha casado con Piqué: "Quiero mantenerlo atento"

Pese a que no han firmado un papel ante la ley, Shakira y Piqué son una de las parejas más estables del espectáculo y el futbol, la colombiana confesó para el podcast ‘Planet Weird’ con Holly H que ella quiere que el jugador del Barcelona la vea como "su novia" y no como su esposa, que sepa que debe cuidar la relación para no romperla.

"La idea del matrimonio me espanta. No quiero que me deje de ver como su 'novia'. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento".

La pareja lleva casi 12 años de relación y han procreado a dos niños llamados Sasha y Milán. Ambos se conocieron durante el Mundial de 2010 en el que Gerard participó con la Selección Española que resultó campeona y Shakira interpretó la canción principal del evento.

El noviazgo confesó que la puntualidad es un tema complicado que mantiene la discusión dentro de su relación y es que el futbolista es muy formal al respecto, contrario a la cantante.

"Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española. Su mente está estructurada así y la mía... me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto".

