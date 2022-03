Shaquille O’Neal rompió el silencio sobre su salud: ‘Pude haber muerto’

Shaquille O’Neal, leyenda de la NBA, rompió el silencio sobre su salud, y por primera vez habló sobre el tema, pues señaló que después de jugar nunca visitó al médico. Fueron 11 años en total los que O’Neal no recibió ayuda médica.

Fue un día cuando se decidió por un chequeo general, el médico que lo atendió le señaló que podría morir, por lo que inició con un tratamiento.

“Cuando juegas, vas al médico para que te revise y te haga un examen físico, ¿no? Pero yo llevo sin jugar 11 años, así que, si no estaba jugando, para qué iba a ir al médico, ¿no?”, comentó O’Neal.

“Cuando volví al médico después de tanto tiempo había algunas cosas que ni siquiera sabía. Me dijo: ‘Oye tienes apnea del sueño’. La apnea del sueño puede causar hipertensión o accidentes cerebrovasculares, podrías morir. Yo dije: ‘¿Qué? Podrías morir’. Así que ahora tengo que dormir como una máquina”, añadió.

Además, Shaquille señaló que se volvió fan de los calmantes, pero nunca llegó a ser adicto.

“Dependiente, no adicto. No es lo mismo. Mis riñones estaban muy débiles, así que ya no tomo más analgésicos. Algunos días, cuando no podía moverme, me tomaba uno o dos, sólo para ponerme en marcha. Pero ya no. Cuando te golpean con la palabra ‘muerte’, cambian muchas cosas”, finalizó O’Neal.

Por último, compartió su dieta. “Ahora solo como frutas, batidos de proteínas, ensaladas, pescado, pollo, espárragos y otras verduras. Todo en porciones muy pequeñas y he empezado a ver cosas como un six pack, que no veía desde que estuve en Miami en 2006”, finalizó.

