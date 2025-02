Snoop Dogg lanza broma sobre la novia de Bill Belichick en los NFL Honors 2025

El carismático rapero Snoop Dogg encendió la gala de los NFL Honors 2025 con un monólogo cargado de humor y referencias al futbol americano. Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando dirigió un comentario afilado hacia Bill Belichick y su joven novia, Jordon Hudson, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

|

“La novia de Bill Belichick ni siquiera había nacido”

Durante su monólogo de apertura en la ceremonia celebrada en Nueva Orleans, Snoop Dogg aprovechó para recordar cómo ha cambiado la NFL a lo largo de los años. Con su inconfundible estilo, soltó una frase que hizo estallar en carcajadas al público:

"He sido fan del futbol americano por mucho, mucho tiempo. Recuerdo cuando los Cowboys eran buenos, recuerdo cuando los Chiefs eran malos… y recuerdo cuando la novia de Bill Belichick ni siquiera había nacido."

El comentario hizo referencia a la diferencia de 48 años entre el legendario exentrenador de los New England Patriots, de 72 años, y su pareja, Jordon Hudson, de 24.

JAJAJAJAJAJAJA. Snoop Dogg es una leyenda por decir esto en los #NFL Honors:



“La novia de Bill Belichick ni siquiera había nacido todavía.”😂🔥

pic.twitter.com/jqGiv9zS1r — Holy Roller NFL (@HolyRollerNFL) February 7, 2025

La reacción de Jordon Hudson y la audiencia

Las cámaras enfocaron a Hudson justo después de la broma, captando su reacción de sorpresa y risas incómodas. El defensivo de los Raiders, Maxx Crosby, también apareció en pantalla con una expresión que reflejaba lo implacable del comentario.

El clip del momento, compartido por FOX Sports: NFL, no tardó en volverse viral en redes sociales, con fanáticos reaccionando entre bromas y debates sobre la relación de la pareja.

Bill Belichick y su relación con Jordon Hudson

Si bien la relación entre Belichick y Hudson se hizo pública en junio de 2024, los reportes sugieren que llevan varios años juntos. Hudson, una ex animadora competitiva, ha acompañado al seis veces campeón del Super Bowl en diversos eventos, incluido el reciente cambio de mando en los Carolina Tar Heels, donde Belichick asumió un nuevo rol como entrenador.

Pese a la notable diferencia de edad, la pareja se ha mostrado firme ante la atención mediática. El amor no tiene límites, como señalaron algunos comentaristas tras la broma de Snoop Dogg.

Snoop Dogg y su estilo inconfundible

Esta no es la primera vez que Snoop Dogg deslumbra en un evento deportivo con su particular sentido del humor. El rapero, fiel seguidor de la NFL, ha participado en diversas ceremonias y entrevistas donde siempre deja su huella con comentarios que no pasan desapercibidos.

Su intervención en los NFL Honors 2025 demostró, una vez más, que su irreverencia es capaz de convertir cualquier momento en un fenómeno viral.

