Xóchitl Gálvez, excandidata a la presidencia de México, deja mensaje al América tras el fichaje de Santi

Xóchitl Gálvez, quien se postuló como candidata a la presidencia en las elecciones pasadas, siempre ha dejado ver su amor por La Máquina del Cruz Azul. Desde mostrando su jersey, hasta visitando el estadio, Gálvez es una gran aficionada al club que entrena en La Noria.

Ahora, con el fichaje de Santi Giménez al AC Milan, la también exsenadora, dejó un mensaje a varios equipos; incluidos Cruz Azul, Pumas, Chivas y América, al último equipo le dejó un ‘recadito’ en redes sociales.

Santi en su debut | AP|

En sus redes, Gálvez mencionó el éxito que han tenido varios canteranos de los llamados ‘Cuatro grandes’ en el viejo continente destacando la ausencia jugadores americanistas en equipos de renombre internacional, o con un bagaje poco exitoso.

“La verdad es que los Pumas dieron a Hugo Sánchez, las Chivas dieron al Chicharito (Javier Hernández) y ahora el Cruz Azul a Santi Giménez: ¿Y el América qué? Aunque les duela”, mencionó la partidaria del PAN en el video.

¿Qué opina Xóchitl Gálvez sobre Santi?

La política también le dejó unas palabras de orgullo y felicitación al nuevo jugador Rossonero, mencionando que en el último título del conjunto celeste fue gracias a él.

“Vaya sorpresa, Santi Giménez llega al Milan y es del Cruz Azul. Ya no más ‘El Chaquito’. Todo aquello de que si había llegado al Cruz Azul porque su papá; no, no se les olvide, nos dio el campeonato en el 2021, es un hombre talentoso, disciplinado y está ahí por sus propios méritos", mencionó en su video.

Santi en su debut con su compañero | AP|

