Son Heung protagonizó publicidad de Ralph Lauren para Wimbledon

Celebrating our ongoing sponsorship of the @Wimbledon championships, Polo Ralph Lauren invites @MaroItoje, @Hm_Sin7, @Lucy_Campbell22, Francesca Hayward, and @RekklesLoL to share their thoughts on sportsmanship

Discover more: https://t.co/Xak2CS6pi4 pic.twitter.com/vaXXYiUcmJ

— Ralph Lauren (@RalphLauren) June 22, 2021