Super Bowl 2023: Este fue el setlist de Rihanna en el show de medio tiempo

Después de 7 años alejada de los escenarios Rihanna decidó volver como las grandes. La cantante se presentó en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2023. Varios son los artistas que deciden invitar a otros cantantes para que los acompañen en uno de los eventos más importantes de la NFL.

Sin embargo, Rihanna decidió pararse en solitario para interpretar las canciones más icónicas de su carrera, sin duda, un show con bastantes expectativas, la cantante de Barbados apareció con un outfit en color rojo con unos tenis rojos MM6 Maison Margiela X Salomon.

Comenzó a sonar Bitch Better Have My Money, una de las canciones más aclamadas por el público, posteriomente cantó Where Have You Been, Only Girl (In the world) y We Found Love.

Sin embargo, una de las canciones más esperadas era Umbrella, canción que hizo famosa junto a Jay- Z en 2007.

Lista de canciones que cantó Rihanna:

Bitch Better Have My Money

Where Have You Been

Only Girl

We Found Love

S&M

Rude Boy

Work

Wild Thoughts

Pour It Up

All of the lights

Run This Town

Umbrella

Diamonds

Minutos después de la presentación de la cantante, se confirmó lo que la mayoría sospechó, su representante anunció que está embarazada nuevamente. Rihanna no ha hecho comentarios al respecto.

