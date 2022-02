Super Bowl LVI: De 'Lord of the Rings' a criptomonedas, aquí los anuncios más destacados

Del tráiler de "The Lord of the Rings" a anuncios de criptomonedas y coches eléctricos pasando por muchas parodias de Hollywood, el Super Bowl de 2022, que acabó coronando a Los Angeles Rams, destacó una vez más por sus carísimos y muy comentados spots publicitarios.

Hasta 7 millones de dólares por 30 segundos se llegaron a pagar por aparecer en la publicidad del partido que en Estados Unidos retransmitieron NBC, Telemundo y la plataforma Peacock.

Esa fortuna da acceso a una audiencia enorme: en 2021, pese a que fue la cifra más baja en 15 años, 92 millones de espectadores se conectaron para ver la final de la NFL.

Con esos números en mente resulta fácil de entender que Amazon emitiera en el Super Bowl el primer "teaser" (adelanto) de "The Lord of the Rings: The Rings of Power", su muy esperada serie inspirada en la obra de J.R.R. Tolkien y la doble trilogía fílmica de Peter Jackson sobre "The Lord of the Rings" y "The Hobbit". No fue el único tráiler que se coló en este Super Bowl.

La cinta de terror "Nope" de Jordan Peele, la serie de Marvel "Moon Knight" con Óscar Isaac y la película de Marvel "Doctor Strange and the Multiverse of Madness", el filme de Netflix "The Adam Project" con Ryan Reynolds, y la nueva entrega de "Jurassic World" ofrecieron asimismo algunas imágenes como aperitivo de sus lanzamientos.

Al margen de los tráilers también se dejaron ver numerosas figuras de Hollywood en otros anuncios.

Por ejemplo, Salma Hayek y Arnold Schwarzenegger, dando vida a dos dioses griegos jubilados que han cambiado el Olimpo por Palm Springs, vendieron las bondades de un coche eléctrico de BMW.

Otro vehículo eléctrico que se anunció fue un modelo de Chevrolet que replicó con exactitud y mucha nostalgia los créditos de "The Sopranos", esta vez con Jamie-Lynn Sigler (Meadow Soprano) en lugar del añorado James Gandolfini (Tony Soprano). Tan buena fue la recreación que algunos usuarios de las redes sociales llegaron a creer que "The Sopranos" iban a anunciar su regreso a la pequeña pantalla.

En cambio, los coches eléctricos de General Motors recurrieron a Mike Myers para que recuperara el humor de "Austin Powers".

Además, Eugene Levy se convirtió en una improbable estrella de acción para Nissan, Idris Elba y Ewan McGregor vendieron viajes para Booking y Expedia, Seth Rogen y Paul Ruud formaron dúo humorístico para las patatas Lay's, Lindsay Lohan y Danny Trejo se juntaron en el gimnasio de Planet Fitness, y Demi Moore y Mila Kunis (expareja y pareja actual de Ashton Kutcher) ironizaron sobre sus propias vidas para AT&T.

Fuera del cine y la televisión, las estrellas del deporte también reclamaron su espacio. Quizá el anuncio que tuvo más figuras por metro cuadrado fue un spot de la cerveza Michelob Ultra en el que aparecían, entre otros, Serena Williams, Jimmy Butler, Peyton Manning y Alex Morgan midiéndose en una bolera.

Finalmente, una de las tendencias más destacadas de este Super Bowl fue el protagonismo de los anuncios en torno a las criptomonedas.

Así, Crypto.com con LeBron James como gran fichaje y FTX con un divertido Larry David fueron algunos ejemplos de spots sobre inversiones en criptomonedas, una temática en la que también llamó la atención, por desconcertante, uno de Coinbase donde solo se veía un código QR rebotando de lado a lado como si fuera un salvapantallas de los años 90.

