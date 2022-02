Super Bowl LVI: Los hits musicales que debes escuchar previo al Halftime Show

El Super Bowl LVI entre Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams está próximo a comenzar, sin embargo, no serán los únicos protagonistas que acaparen los reflectores del evento deportivo, ya que cinco celebridades icónicas del rap será los encargados del espectáculo al medio tiempo.

Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Dr. Dre y Eminem serán los que canten durante el 'Halftime Show' en el SoFi Stadium.

Existe la incertidumbre ente los aficionados sobre las canciones que se interpretarán, ya que hasta el momento no han sido reveladas, sin embargo, se espera que sean las más populares de cada uno.

Ante la incógnita, estos son los 'hits' que deberías escuchar previo al Super Bowl LVI: Forgot About Dre (Dr.Dre-Eminem), Still D.R.E. (Dr.Dre-Snoop Dogg), Nuthin' But A "G" Thang (Dr.Dre-Snoop Dogg), Without Me (Eminem), Rap God (Eminem), Humble (Kendrick Lamar), Now Or Never (Kendrick Lamar, Mary J. Blige), Family Affair (Mary J. Blige) y Gin And Juice (Snoop Dogg).

La cantidad de artistas que participarán este año en el 'Halftime Show' hacen suponer que el tiempo de espectáculo podría ser superior a lo habitual, que suelen ser aproximadamente 15 minutos.

El Super Bowl LVI comenzará en punto de las 17:30 horas (Tiempo de México), el cual podrás seguir en RÉCORD.

