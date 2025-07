Tania Rincón desmiente fraude por parte de W2M y Escorpión Dorado en Peluche Caligari

Tania Rincón rompió el silencio a través de sus redes sociales luego de que surgieran diversos rumores sobre un supuesto fraude millonario del que habría sido víctima por parte de Gabriel y Alejandro Montiel, mejor conocidos como Werevertumorro y el Escorpión Dorado, respectivamente.

Según la versión difundida en redes, Rincón habría abandonado su papel como presidenta del equipo Peluche Caligari en la Queens League tras ser estafada por un millón de pesos. Sin embargo, la conductora de Televisa aclaró que dicha información es completamente falsa.

La conductora | @taniarin|

"Esto que está circulando, es completamente falso. Supuestamente Alex y Gabo (los hermanos Montiel) me estafaron, cosa que no es cierto. En su momento, les di a conocer que me despedía de la Queens League y que por un tema de negocios tuve que abandonar el proyecto. En ningún momento me robaron o estafaron", expresó Tania en una historia de Instagram.

La también presentadora de programas deportivos explicó que su salida se debió únicamente a compromisos laborales que le impedían continuar al frente del proyecto, y no a algún tipo de conflicto o engaño.

Sobre los recientes acontecimientos suscitados en redes sociales: pic.twitter.com/MWkvq6xDmC — Peluche Caligari Femenil (@PelucheFemenil) July 15, 2025

¿Qué es Peluche Caligari y por qué se relaciona con Tania Rincón?

Peluche Caligari es uno de los equipos de la Queens League, una liga de futbol creada por Gerard Piqué, que ha ganado gran popularidad por mezclar deporte, espectáculo y creadores de contenido. Tania Rincón fue invitada por los hermanos Montiel a sumarse como presidenta del equipo, pero su participación fue breve debido a temas de agenda.

Tania Rincón aclara su relación con Werevertumorro y el Escorpión Dorado

Con esta declaración, Rincón dejó claro que mantiene una relación de respeto y cordialidad con Gabriel y Alejandro Montiel, y que no existe ninguna deuda o fraude relacionado con su participación en la Queens League.

No hay polémica | @LaMejorVeracruz|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO SORPRENDEN AL PRESENTAR SU PROPIO JUEGO DE MESA