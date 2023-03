Tano Ortiz: Aficionadas del América corrigen al DT tras felicitación por el 8M

Fernando 'Tano' Ortiz, entrenador de las Águilas del América, fue cuestionado en las redes sociales durante este miércoles, ya que el técnico felicitó a las mujeres en este 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, pero varias usuarias lo corrigieron de su error y le dijeron que no era un festejo sino una conmemoración.

Tano había publicado en su cuenta oficial de Twitter el siguiente mensaje: "Feliz día mujer. 8M", a lo que las seguidoras del argentino comenzaron a señalarle que no tenía porque felicitarlas, porque era una conmemoración.

La usuaria con el nombre @Drea_Mdn le dejó un mensaje donde no sólo criticó su acto, sino además cuestionó que no saque a algunos jugadores del once inicial de las Águilas.

Si no sabes plantear un partido, no me sorprende que no sepas que hoy no se felicita. — Andie Mdn (@Drea_Mdn) March 8, 2023

“Si no sabes plantear un partido, no me sorprende que no sepas que hoy no se felicita”, fue el mensaje que le dijo la usuaria como respuesta a su publicación.

Incluso, otra usuaria bromeó con el asunto y le dijo que "como ofrenda sacrifica a Layún y Jiménez lo que resta de la temporada".

