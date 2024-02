Taylor Swift 'movió' de lugar a Kanye West de sus lugares en el Super Bowl 58

Taylor Swift fue acusada de supuestamente remover a Kanye West de sus asientos en el Super Bowl 58, según exjugador de la NFL Brandon Marshall. En su podcast, Marshall aseguró que West intentó eclipsar a Swift en el evento deportivo, comprando asientos frente a su suite para fotobombear sus apariciones en TV. Sin embargo, Swift habría intervenido para que West fuera retirado del Allegiant Stadium.

Swift, una cara prominente de la NFL esta temporada, podría haber influenciado el cambio de asiento debido a su historia con West. Aunque West y su esposa fueron vistos en el Super Bowl, no estuvieron frente a la suite de Swift. Aunque no tuvo tiempo en pantalla frente a Swift, West apareció en algunas pantallas de televisión con un anuncio de 30 segundos para promocionar su marca Yeezy. No hubo reportes de incidentes entre Swift y West, y después del juego, Swift celebró con Travis Kelce.

La disputa entre Kanye y Taylor se remonta a 2009 cuando West interrumpió su discurso en los VMAs. Aunque parecían haber resuelto sus problemas, en 2016 la canción de Kanye "Famous" incluyó un ataque hacia Swift, desatando nuevamente la controversia.

Ambos ha mantenido distancia desde entonces, pero las acciones de West podrían indicar un resurgimiento de la disputa.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: JAMES RODRÍGUEZ APUNTA A LLEGAR AL LAFC Y 'QUITARLE' SU LUGAR A CARLOS VELA