Tigres: Revelan video del choque de Soteldo y Fulgencio al regresar de enfiestar en Monterrey

Situação do Soteldo no México tá complicada.

Hoje o jogador se meteu em um acidente de carro, chegou um torcedor e começou a gravar revoltadíssimo com a atuação do jogador em campo nos últimos jogos e com a situação do time. pic.twitter.com/zuNy8uo7WV

— SPFC Da Decepção () (@SPFCDaDecepcao) July 8, 2022