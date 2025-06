'Tito' Villa reacciona a su video viral: "Gracias por tanto Cruz Azul"

Cruz Azul logró el título de la Concachampions y empató al América como el club más ganador de la región. La Máquina fue el mejor equipo de todo el certamen, algo que mostró con creces partido a partido.

La afición cementera está orgullosa del gran andar de su equipo, por lo que muchos se conmovieron hasta las lágrimas por la obtención del título. Uno de los ‘ídolos’ recientes del club, Emanuel 'Tito' Villa, también es gran aficionado al club cementero, por lo que el sentimiento invadió al exjugador argentino.

Emanuel Villa | MEXSPORT|

Marc Crosas, compañero de 'Tito' en TUDN, compartió un video sobre la reacción del exjugador de Cruz Azul al ver al club de sus amores coronarse. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, por lo que Villa también respondió al video donde aparece, dejando palabras de agradecimiento a La Máquina.

"Tal vez, ese sentimiento de cierta amargura que me quedó por no haber conseguido un título con el equipo, es el que hoy me hace disfrutarlo el doble como aficionado, ¡Gracias por tanto Cruz Azul, gracias, gracias, gracias!", comentó Emanuel Villa.

Si bien estaba trabajando, no podía dejar de sentir y emocionarme con tantas cosas que pasaban por mi cabeza! El nudo en la garganta y la fuerza que hacía para no quebrarme no me dejaban estar estable, pero había que… https://t.co/ezz8ArkPO3 — Emanuel “Tito” Villa (@TitoVilla1982) June 2, 2025

"Un nudo en la garganta"

Antes de su agradecimiento, Villa comentó que tuvo un nudo en la garganta; razón por la que la pasión recorrió todo su cuerpo. El exjugador no pudo alzar un título con Cruz Azul, sin embargo, se convirtió en el club de sus amores en México.

"¡Qué vídeo, hermano! Me agarraste justo entregado al momento! Si bien estaba trabajando, no podía dejar de sentir y emocionarme con tantas cosas que pasaban por mi cabeza. El nudo en la garganta y la fuerza que hacía para no quebrarme no me dejaban estar estable, ¡pero había que chambear!", agregó Villa.

Con la casaca celeste | MEXSPORT|

