Travieso Arce recordó cuando sacó 10 mil dólares en efectivo en tienda donde fue menospreciado

Jorge 'El Travieso' Arce reveló una anécdota con una tienda de ropa de marca en Las Vegas, Nevada, que lo discriminó por su apariencia hasta que sacó 10 mil dólares en billetes.

A través del podcast de Un Round Más de Erik 'Terrible' Morales, Arce contó cómo al entrar a una tienda famosa lo vieron 'jodido', hasta que sacó el fajo de billetes.

"Entro a una tienda y dije: '¡vístame!', en una tienda muy cara, muy buena, de marca, pero una persona de las que atendía me vio muy jodido, porque venía golpeado de la cara e inflamado tras una pelea", dijo el Travieso.

"El vato me vio muy jodido y me dijo: 'oye, pero esta tienda es cara, pero ¿tú traes dinero?, ¿traes plata? Porque esta tienda es muy cara'; pinche güey, no sabe quién soy, me acabo de coronar campeón mundial. Saqué los 10 mil dólares, puros billetes de a 100 y le dije: '¿me alcanza?'", añadió entre risas.

Entonces el expugilista reveló como el vendedor de origen argentino le llevó un traje Bernini "carísimo", unos zapatos Ferragamo, una corbata Brioni: "me vestí como dandy, muy chingón", refirió.

Pero además, Arce reveló que esos 10 mil dólares no eran suyos, sino de su entonces representante Fernando Beltrán, quien le pidió ese dinero a Guillermo Brito para un traje y que se los llevara a la convención del CMB, pero Brito se los dio a Arce.

"Brito se confundió, cuando me dio el dinero me dijo: 'Oye Dientón, me dijo Beltrán que te diera 10 mil dólares, que te compres un traje y lo que te sobre se lo des a él. Pero no sobró nada", recordó El Travieso.

