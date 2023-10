¡Tremendo espectáculo! Queen se presentará al terminar la Sprint del GP de USA

Dos pisotones y una palmada… y ¡We will rock you en el Gran Premio de Estados Unidos! La legendaria banda británica Queen se presentará en el Circuito de las Américas como parte de la fiesta sabatina de la Fecha 18 de la temporada 2023 de la Fórmula 1.

La carrera en Austin, Texas, siempre se ha caracterizado por contar con varias celebridades entre sus asistentes, pero hasta ahora, un grupo del calibre de Queen amenizará el cierre de actividades del sábado de Sprint, en el que el mexicano Checo Pérez buscará levantar la cara tras una mala calificación.

"Este sábado 21 de octubre, Queen + Adam Lambert te 'rockearán' en el evento post carrera (Sprint), durante el fin de semana del Gran Premio de la F1 en el Circuito de las Américas", compartió la agrupación en sus redes sociales.

La banda fundada en los años 70 -que se convirtió en leyenda con éxitos como Bohemian Rhapsody, We will rock you, We are the champions y Somebody to love- está liderada por el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor. El vocalista y emblema de Queen, Freddie Mercury, falleció a inicios de los 90, dejando un vacío en el micrófono que fue ligeramente cubierto por Adam Lambert.

