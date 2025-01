Triple H 'regaña' a los jugadores de Eagles tras fallar un Pedigree en la celebración

Este fin de semana los Philadelphia Eagles vencieron a los Green Bay Packers en la ronda de comodín de la NFL, lo que les aseguró su pase a la ronda divisional.

Después de un touchdown de los Eagles, los jugadores festejaron intentando hacer un Pedigree, la marca de finalización de Triple H, luchador de WWE, algo que no les salió muy bien.

There’s a reason we say ‘Don’t try this at home’…congrats on the win Quinyon & @Eagles! https://t.co/HNr3Al33Cc

— Triple H (@TripleH) January 13, 2025