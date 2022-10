Triplemanía XXX: Aficionado gastó 2 mil dólares en viajar de EE.UU. al evento

Tener funciones de lucha libre los 365 días del año a lo largo y ancho de la república mexicana pudiera tomarse como una de las razones por las cuales el mexicano, en ocasiones, no dimensiona la importancia que tiene este deporte a nivel mundial, incluyendo el impacto cultural que este arraiga.

Roy Lucier, un ciudadano estadounidense oriundo del estado de California, le ha tomado un amor incondicional a lo que ha hecho Lucha Libre AAA en estos últimos 30 años. El aficionado porta con orgullo un tatuaje en su brazo derecho con las siglas de la empresa fundada por Antonio Peña en 1992 y fue parte de la peregrinación anual del elenco para dar gracias por un año más de trabajo.

“Ni siquiera puedo encontrar las palabras para describir esta increíble experiencia”, dijo Lucier en entrevista exclusiva para RÈCORD. “Los luchadores son tratados como realeza, como si fueran el Papa o Madonna, alguien superior. Esto es algo increíble de vivir y estoy muy agradecido de formar parte de esto”, dijo asombrado con la devoción de los mexicanos por sus ídolos de carne y hueso.

El estadounidense acompañó al elenco de AAA en las dos primeras ediciones de Triplemanía XXX en Monterrey y Tijuana. En este tercer viaje, Lucier ya hizo una gran inversión para vivir uno de los sueños más grandes de su vida. “¡Dios! Creo que ya he gastado dos grandes (dos mil dólares), pero eso no importa para mí. Amo estar en otro país viviendo esta experiencia, esto es precisamente por lo que estoy aquí. Es un honor que me haya invitado AAA aquí y y estoy esperando a ser parte de Triplemanía el sábado”, dijo con mucha confianza el aficionado.

Feliz de portar el escudo de AAA bien marcado en la piel, Roy Lucier cuenta que fue todo un proceso elegir este como su primer tatuaje relacionado con su gran pasión: la lucha libre. “Estaba pensando en la máscara de Super Muñeco, Brazo de Plata o el logo de AAA. Estuve en los inicios de AAA, fui a sus primeros eventos en Los Angeles en donde se presentaban Cien Caras contra Jake Roberts o contra Konnan”, relató el fanático.

“Vivía a unas 25 millas de Los Angeles. Cuando era joven — unos 19 o 20 años — y tuve mi licencia, conducía a los eventos en Compton, en el Salón Zacatecano en donde llevaban a Rey Mysterio Jr, Psicosis y L.A. Park (La Parka en ese entonces)”, añadió,

Lucier tiene un canal en YouTube con más de 10 mil suscriptores en donde tiene material grabado por él mismo de las primeras funciones de la empresa de la familia Peña - Roldán, así como las cintas que él mismo grabó en el ya mencionado Salón Zacatecano que datan de 1995.

