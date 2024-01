Tuca Ferretti y Álvaro Morales advierten a Alan Pulido: 'Mañana tienes tu respuesta'

La novela entre Alan Pulido y Ricardo Ferretti continúa. El exentrenador, ha decidido mandarle una ‘advertencia’ al futbolista, después de que este respondiera a unas ‘críticas’ hechas durante un programa.

Hace unos días, Tuca Ferretti, 'explotó' contra el delantero mexicano Alan Pulido durante el programa de ESPN Futbol Picante. El ahora analista de calificó de 'tronco' y 'burro' al jugador de Sporting Kansas City.

Ante esto, el delantero no se quedó callado y a través de sus redes sociales comentó: "Creo que el Tuca se equivoca en 2 cosas, 1’no me debutó el, me debutó Daniel Guzmán. 2’ no era un tronco, porque estoy seguro que me hubiera mandado a donde ya sabemos dónde manda el Tuca jaja 3ra a esa edad ya me aventaba estos golazos".

Ahora, a través de un breve video compartido en las redes sociales de Álvaro Morales, Tuca Ferretti, advirtió que responderá a dichos comentarios en el próximo programa, manteniendo viva la ‘pelea’.

“Mañana tienes tu respuesta”, comentó Morales, mientras que Ferretti continuó con un “Sí mi querido Pulido. Un abrazo y un beso”.

