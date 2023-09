Ultra del Olympique de Lyon reclama a los jugadores por medio del sonido local del estadio

El partido correspondiente a la cuarta fecha de la Ligue 1, el cual tuvo lugar el pasado domingo por la tarde, terminó con una derrota 1-4 para el Lyon frente al PSG, lo que generó molestia entre los aficionados. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la forma en que un grupo de ultras decidió expresar su inconformidad hacia el equipo.

Minutos después de que concluyó el partido, cuando los jugadores aún se encontraban en el campo, un reclamo resonó a través del sistema de sonido local del estadio.

El líder de los ultras del OL, con micrófono en mano, expresó un mensaje directo a los jugadores del Lyon, instándolos a no ensuciar la camiseta del equipo, ya que antes de los jugadores actuales, hubo quienes le dieron gloria a la playera.

“Ustedes juegan con la camiseta del Lyon. Ustedes, ustedes son esos. No hay punto para esconderse. Si ustedes quieren hablar detrás de sus dedos, si quieren decirnos algo, no hay problemas, podemos hablar luego. Este tiempo que me están escuchando a mí, también están escuchando a todos nosotros (por los ultras). Ustedes son los que está vistiendo la camiseta del Lyon. Otros jugadores, antes que ustedes la han vestido y ellos la han glorificado. Ustedes no tienen el derecho de mancharla. Ustedes no tienen derecho de mancharla ahora. ¿Lo entienden? La ventana de pases está cerrada”, sentenció el seguidor del equipo francés.

Lyon se enfrentará en la Jornada 5 del torneo liguero ante el Le Havre, con el único propósito de sumar puntos en la clasificación general.



