¿Un premio más? Messi cerca de ganar los Esland tras el 'enojo' con Ibai

Los Esland se han convertido en los últimos años en los premios que reciben los youtubers o streamers los cuales se encargan de reconocer a la creación de contenido en streaming de la comunidad hispanohablante, pero para la edición de 2024 esta premiación contará con un clip entre Ibai Llanos y el propio Lionel Messi.

El astro del Inter de Miami se encuentra nominado en la categoría de enfado del año, esto después de que el jugador mostrara su enojo durante la gala del Balón de Oro frente a Ibai Llanos, que en uno de sus recientes videos realizó una dinámica de mandarle mensajes a los futbolistas esperando la respuesta de estos.

Las votaciones se encuentran abiertas desde este lunes 8 de enero para que la entrega de los premios donde Messi se encuentra nominado se estará llevando a cabo el 17 de febrero en Andorra.

¿Qué le dijo Messi a Ibai?

Durante la gala del Balón de Oro, Messi cogió el auricular para luego mostrarle su enfado, pues a pesar de que el streamer español lo felicitó por el premio, el jugador de la Selección de Argentina comenzó a reclamarle tras hacer público el mensaje que le había mandado.

"Estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de querer mandarte mensaje y lo haces todo público. No te voy a contestar más ahora, no te voy a contestar más porque haces todo público", comentó Messi en el clip de la gala del Balón de Oro.

