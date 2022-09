Vanessa Huppenkothen: Reveló detalles sobre su boda con Ricardo Dueñas

Vanessa Huppenkothen, presentadora de televisión de la cadena ESPN, contraerá nupcias con su pareja, Ricardo Dueñas, director general de OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte).

Huppenkothen dio a conocer en la revista Quién un poco sobre cómo fue que Dueñas le pidió que fuera su esposa durante un viaje por Italia.

“Nos fuimos de viaje a Italia y cuando estábamos en Positano nos quedamos en un hotel espectacular. Después fuimos a un restaurante muy nice y cuando estábamos ahí, llegó un trío a tocar música italiana con sus guitarritas y, de repente, empezaron a cantar What a Wonderful World; en ese momento, Ricardo se hincó y abrió la caja”, señaló la periodista de ESPN.

La periodista expresó que tiene toda la intención de pasar el resto de su vida a lado de Dueñas y declaró que si bien será su segundo matrimonio, ahora todo será más tranquilo porque es una mujer más madura, de lo que fue en su primera boda a los 24 años.

"Estaba muy joven cuando me casé y teníamos muy poco tiempo de conocernos; nos casamos a los tres meses. Como buena mujer joven me aloqué y dije: 'es el hombre de mi vida'. Ahora, a la edad que me estoy casando, y después de haber trabajado, vivido, viajado y conocido, tengo una relación mucho más madura y estoy mucho más segura de estar con esta persona y de compartir con él el resto de mi vida", sentenció Vanessa Huppenkothen.

