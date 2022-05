Video: Bono protagonizó concierto de paz en un metro de Kiev

De manera inesperada, Bono, el solista de la famosa banda U2, brindó un concierto dentro de una estación del metro Kiev, en Ucrania, con el objetivo de hacer una llamado a la paz.

El irlandés comentó en un video en YouTube: ‘Todos rezamos con ustedes para que puedan alcanzar pronto la paz’.

El también activista protagonizó algunas piezas como 'Desire', 'With or Without you' y 'Stand by me'.

Cabe mencionar que la agrupación visitó ciudades bombardeadas de Borodyanka e Irpin, además de la fosa común de Bucha.

Finalmente, Bono hizo saber que dedicó 'Walk on Ukraine' a los ucranianos víctimas de la invasión rusa.

No es la primera vez que el cantante se pronuncia a favor de la paz mundial utilizando la música como principal elemento para conmover a sus espectadores con su talento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GRAN PREMIO DE MIAMI: ACTORES, CANTANTES Y ESTRELLAS DEL DEPORTE ACUDIERON A LA F1