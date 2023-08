‘Warrior’ el conductor de Survivor listo para la Gran Final de una de las temporadas más polémicas

Este próximo viernes 25 de agosto se llevará a cabo la gran final de Survivor a las 8:30 pm por Azteca 1. Después de 14 semanas de pruebas desafiantes, de hambre, desolación, frío, picaduras de insectos y tantas cosas más, solo tres llegarán a la final, en donde se abrirán las votaciones para saber quién será el ganador de los 2 millones de pesos.

Récord tuvo una plática con Carlos Guerrero, ‘El Warrior’, conductor y pieza fundamental del reality, quien por varias temporadas ha tenido a las familias al límite, pues su estilo apasionado para narrar las competencias es único. Y nos compartió cómo es su vida en República Dominicana, cada que tiene que ir a trabajar varios meses.

“No perdamos de vista que es un experimento social en donde los participantes se ponen al límite”

“En todas las temporadas en las que he estado la gente participa y debate por cuestiones que se presentan. Está en particular fue más polémica por diversos temas de estrategias, con situaciones que tuvieron que ver con la forma de apoderarse de algunos ‘tótems’ y sí hubo momentos muy polémicos, pero que son parte de la magia de Survivor. No perdamos de vista que es un experimento social en donde 20 participantes se ponen al límite y vemos cómo va cambiando su comportamiento y sus actitudes de acuerdo a las circunstancias como el hambre, los conflictos, la derrota.

“No hay Survivor sin polémicas, es parte del propio reality”

El conductor de 43 años ha estado al frente de Survivor desde 2021, por ello conoce muy bien las entrañas del proyecto:

“Es interesante ver que es como la vida misma, que a veces en el trabajo alguien no te cae bien, pero debes seguir trabajando con él y hacer lo posible por seguir adelante. Yo creo que no hay Survivor sin polémicas, es parte del propio reality. Hubo muchas traiciones en cuanto a estrategias, porque hacían muchos cambios de última hora, ya que es como un juego de mesa porque tú tiras los dados y tienes la oportunidad de avanzar o retroceder. Tienes cartas y tienes que conseguir lo que mejor te convenga para ganar. Al final de cuentas, la gente debe construir estrategias para seguir adelante, así es el formato”.

'Warrior' sabe perfectamente que hoy las redes sociales juegan un papel muy importante en estos realitys y nos comentó:

“Lo más lindo del reality es que ahora con las redes sociales las personas pueden participar y opinar sobre las cosas que pasan, la gente tiene sus favoritos y también hay algunos que les caen mal. Mucha gente se identifica con los participantes, hay algunos que por ejemplo se identifican con Arantza porque es hábil y fuerte, otros con Pablo porque vive a la deriva y parece que nada le preocupa, otros dicen que se identifican con T-Rex porque está pasando por un momento difícil en su familia porque su esposa tiene cáncer y necesita de los 2 millones de pesos para poder pagar su tratamiento. La gente ya se está dando cuenta de cómo son y los ven como si fueran ellos mismos”.

“Creí que el público del futbol me iba a castigar, pero la verdad es

que no”

Nos cuenta sobre su decisión de dejar por un momento las narraciones de los partidos para ser conductor de Survivor:

“La verdad es que vale mucho la pena estar aquí en Survivor, al final en esta industria de la televisión y el entretenimiento nosotros estamos cada vez más condenados a ser versátiles porque hoy en día la audiencia te pide mucho más. Una audiencia quiere más, no sé conforma con verte solo en una faceta y yo soy de la idea de que en esta vida tienes que probar de todo, tienes que intentar y hacer cosas nuevas que te hagan salir de ciertas zonas. Afortunadamente, Survivor me trajo mucho público nuevo, que algunos también siguen el futbol. Le estoy llegando a mucho público de todas las edades, incluso a personas de la tercera edad que son un porcentaje muy alto y me sorprende porque aman este formato. A mí me gustó mucho participar y siempre agradeceré el día que me llegó la invitación. Al final creí que el público del futbol me iba a castigar, pero la verdad es que no. Sigo hablando de futbol en mis espacios, sigo haciendo críticas y cosas por el estilo, no descuido a mi público que me conoció narrando partidos de futbol. Así que no descuidé ninguno de esos dos aspectos en mi vida y creo que lo he hecho muy bien, no me ha afectado y he logrado llegar a mucha más gente”.

“Llevamos casi cuatro meses de grabación, pero estamos a punto de regresar”

De su estancia en República Dominicana, durante los meses que dura el programa nos platicó:

“En esta temporada llevamos casi 4 meses de grabación, ya estamos por regresar a casa, la dinámica cambia porque tienes que acostumbrarte a las condiciones de un país distinto porque el clima y en general todo cambia. Los horarios de grabación son muy pesados, son muchas horas y no es fácil, pero es parte de… Estoy muy feliz con Survivor porque me ha dado muchas cosas buenas, pero sí tiene su parte de complejidad, debes separarte de tu casa tantos meses porque hay que pasar varios meses aquí, también hemos tenido huracanes y ahora estamos pasando por una tormenta tropical. Muchos factores que aparecen en escena, pero que tenemos que sobrellevar.

“Teníamos un poco de miedo por el bebé porque estaba muy chiquito, pero no se nos ha enfermado”

Afortunadamente, su bella esposa Gisela Muñoz y su pequeño Juan Pablo lo acompañan en esta aventura:

“Sin mi familia yo no podría. Sin ellos sería imposible hacer mi trabajo. Gisela no es solo la mujer de mi vida, sino que también es mi socia, tenemos muchos proyectos y siempre vamos a todos lados juntos. Aun con bebé seguiremos todos juntos, nos adaptamos a cualquier circunstancia y estamos muy bien. El bebé llegó acá de 3 meses y ahora ya va para los 7. Aquí nos ha tocado ver todo su crecimiento, antes nos daba pendiente porque no sabíamos si íbamos a encontrar las verduras para sus papillas y eso, pero la verdad es que te acostumbras a todo, terminas encontrando todo y te acoplas a las condiciones. Teníamos un poco de miedo por lo que fuera a pasar con el bebé que estaba muy chiquito y creímos que le podían hacer mal los cambios de clima, por todo el calor y la humedad, pero afortunadamente no se nos ha enfermado y eso me aligera las cosas, me las hace mucho más llevaderas. Estoy disfrutando una etapa muy linda de mi vida junto a mi familia”, finalizó.

