Yerry Mina tundió a pellizcos a Erling Haaland

En las últimas horas se ha hecho viral una imagen en redes del torso de Erling Haaland con algunos moretones, los cuales fueron provocados por los pellizcos que el defensor colombiano, Yerry Mina, le hacía cada vez que se acercaba a marcarlo durante el duelo entre el Everton y el Manchester City.

En la fotografía se pueden observar varios moretones en el pecho, las costillas y los hombros del delantero noruego, demostrando los estragos de la "férrea marca" que Mina impuso sobre Haaland.

Al respecto, el técnico de los citizens, Pep Guardiola, comentó en conferencia de prensa que considera este tipo de detalles como algo "innecesario", algo que le dejó muy claro el sudamericano al término del encuentro.

"Con Mina no es necesario lo que hace, no es necesario. Es un juego de futbol, no es necesario hacer lo que hace cada partido. Le dije ‘eres lo suficientemente bueno como para no hacer eso’”, explicó.

