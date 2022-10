Yolanda Andrade reveló en entrevista con Isabel Lascurain las fiestas de alcohol y cocaína que se agarró con la leyenda mexicana del boxeo Julio César Chávez.

La actriz y conductora detalló los encerrones que se dio con el pugilista en el baño para llorar, beber, drogarse y escuhar música.

"Nos encerrábamos en el baño y ahí durábamos mucho tiempo. Nos amanecía y otra vez, con una grabadora y escuchábamos a Mijares (la canción) 'Uno entre mil', ¡cómo la ponía!, hasta que se nos rayaba el disco.

"Llorábamos y hablábamos de lo mismo que hablan los borrachos, lo mismo. Era una tristeza que tal vez teníamos los dos, pero la única alegría era que estábamos los dos encerrados en un baño tomando con una grabadora".

También contó una anécdota que vivió junto a él y la mundialmente conocida Madonna, cantante a la que Chávez se negó a conocer.

"Me acuerdo perfecto que fue Madonna a saludarlo y me dijo: 'No, yo no quiero conocer a esa vieja porque sale en unas fotos desnuda'. Yo (le decía), 'pero no, ¡está Robert De Niro!', y él: '¡no, viene mi compadre el Coque!'".

