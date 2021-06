Claro Shop: 14 regalos para lucirte en el Día del Padre

¿Ya viene el Día del Padre y tú no sabes qué regalar? No te preocupes, Claro Shop es tu mejor aliado, ya que pone a tu alcance regalos de alta calidad a los mejores precios. Además, una amplia variedad de ellos cuentan con etiqueta EXPRESS (Envío en menos de 24 horas).

De esa manera puedes elegir entre más de 1 millón de productos y 10 mil marcas de renombre como Levi's, Puma, Apple, Samsung, Nike, Under Armour, Huawei, Lenovo y muchas más.

Claro Shop pensó en todo para este Día del Padre. Hay una Cafetera de Goteo para los papás que gustan del buen sabor en el desayuno. Si el rey de tu casa, ya tiene dónde preparar su café, pero no la manera de mantenerlo caliente, entonces tu opción ideal es un Termo en forma de lente.

Cuando de sabor y aprovechamiento se trata, aparecen un infaltable Set de Coctelería o un NutriBullet 600w. Hablando de conservar los alimentos o bebidas en su punto, ¿qué te parecería una Cava De Vinos Enfriadora Para 8 Botellas?

Una parte no menos importante para tu papá es la que tiene que ver con su estilo, y para ello, Claro Shop ofrece un Perfume para Caballero One Million 100 ml o bien un elegante Reloj Guess. Para no perder el estilo, no puede faltar un práctico Kit de máquina rasuradora.

De entre los padres, también hay quienes desean facilitar su vida con lo mejor de la tecnología y para ellos, hay otra serie de alternativas: Unos Audífonos xiaomi blancos, un Smartwatch Realme. En cuanto a celulares, el Samsung Galaxy A02S y el Xiaomi redmi note 10 son de lo mejor que puedes encontrar.

Si tu papá es de los que prefiere estar en forma, sorpréndelo con Bicicleta Spinning Fija o unos cómodos y fantásticos Tenis Nike.

Recuerda que en Claro Shop los envíos son gratis desde $499 MXN y puedes pagar como tú lo prefieras, aceptan diferentes formas de pago Hasta 12 MSI con Tarjetas de crédito participantes, Hasta 36 meses con tu crédito pre autorizado Telmex de hasta 30 mil pesos, pagos en Oxxo, 7Eleven, Departamental Sears, Departamental Sanborns, Transferencia Bancaria, AMEX, consulta todas las formas de pago y promociones. Consulta las promociones.

Y para que tus compras sean más prácticas, descarga la app oficial Claro Shop, disponible para iOS , Android y Huawei en donde ya puedes consultar tu crédito Telmex, realiza tus compras de forma segura, monitorea el estado de tu pedido y califica los productos que ya compraste. ¡Fácil, rápido y seguro!

Por último, si quieres hacer dinero adicional o impulsar tu negocio, en Claro Shop puedes vender a millones de clientes potenciales creando tu propia tienda dentro de Claro Shop con tarifas especiales de envío, publicación gratis y fulfillment (se almacena tu producto en bodegas de Claro Shop y se entrega de forma EXPRESS). También puedes publicar tus productos en Sears.

