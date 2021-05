GHIA pone lo mejor de la tecnología a tu alcance en este Hot Sale

Con 12 años en el mercado, GHIA te trae lo mejor cómputo, electrónica y accesorios a los mejores precios en el Hot Sale de 2021.

Un ejemplo de lo que te ofrece esta marca orgullosamente mexicana es su producto estrella, la All In One SQUADRA de GHIA. Déjate sorprender con su increíble diseño;en ella disfruta de tus partidos favoritos y trabaja con toda la seguridad que te ofrece su procesador Intel con Windows 10 pro.

En cuanto a gama de televisores, GHIA te ofrece modelos ligeros, de diferentes tamaños y conexiones, cada uno a precios bajos. Encuentra modelos con calidad HD, Full HD, 4K en el tamaño que más convenga a tus necesidades y gustos, tanto en televisiones tradiciones como en Smart TV.

Si lo tuyo son los wearables, aquí tendrás a tu alcance smart watch de diferentes modelos y funcionalidades, pensados para grandes y pequeños.

No te preocupes por la entrega, GHIA tiene una red de más de 5 mil distribuidores activos a nivel nacional en donde podrás encontrar sus productos, además de tener presencia en Amazon, Mercado Libre y por su puesto en su propia tienda en línea.

Todos los productos cuentan con un año de garantía y 3 años de garantía en monitores. En caso de ser necesario, GHIA cuenta con 32 Centros de servicio propios en toda la República Mexicana y con una línea directa de atención al cliente.

