Aztech Forgotten Gods: Conociendo una Tenochtitlan futurista en este juego mexicano

Aztech Forgotten Gods es un juego creado por Lienzo, un estudio mexicano que llegó al estrellato gracias a Mulaka, y ahora nos entregan este título que plantea una Tenochtitlan futurista.

En esta historia encarnaremos a Achtli, una joven que tiene a una madre científica que se mantienen experimentando con un núcleo que contiene la energía de deidades mexicanas que se encuentran en otra especie de plano astral.

Vamos a entrar de lleno en el tema de la jugabilidad de Aztech Forgotten Gods dejando como último comentario que la idea y el planteamiento del juego es innovador, pero vamos a analizar que tal se pone en práctica.

De primeras Aztech no es el juego que te regalará esa sensación de querer seguir disfrutan sin parar por so motivos básicos. El primero de ellos es que es sumamente denso el desarrollo de una historia que tampoco tiene mucho trasfondo o necesita una gran explicación; leer no es un problema, pero los diálogos no aportan mucho y eso hace que se vuelva muy soso el desarrollo inicial de la historia.

El otro es que el gameplay en general no se siente pulido, por momentos es algo torpe, aunque los movimientos son sencillos de ejecutar. El tutorial es sencillo, fácil de digerir y tampoco te dará muchas pistas pues no es un juego que tenga mecánicas rebuscadas ni mucho menos.

El combate es muy sencillo pues se basa en volar por los aires con nuestra ‘prótesis’ en el brazo que nos permite dar golpes espectaculares, pero al finar solo es una combinación de dos botones. Lo único que llega a exigir habilidad es que, si pulsamos en el momento preciso, tendremos una pequeña animación a la hora de acabar con los rivales.

Los enemigos comunes que encontraremos en el mapa se sienten muy genéricos, no representan un reto y al final terminan por ser solo personajes que están por estar. No le aportan prácticamente nada a la historia o al gameplay.

El combate con los jefes es lo mejor que tiene Aztech con diferencia. El diseño de los dioses aztecas con temática Cyberpunk me gustó demasiado y derrotarlos se vuelve entretenido.

Será bueno ir con expectativas un tanto bajas en cuanto al nivel gráfico. Las texturas brillan por ser sumamente básicas, el modelado de los personajes también es muy sencillo, pero nada de esto afecta en realidad a la hora de combatir.

En general Aztech Forgotten Gods es un juego que tiene un margen considerable de mejorable, pero termina por ser una entrega aceptable de Lienzo como representante mexicano en el mundo de los videojuegos, además de recordar que su desarrollo se vio afectado por el tema de la pandemia.

Es un juego que te da varias horas para desconectarse el mundo, pero que por supuesto no será un recuerdo que perdure mucho en nuestra memoria.

CALIFICACIÓN RÉCORD: 7.1

