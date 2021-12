¿Cuáles fueron los peores videojuegos del 2021?

No todo fue luz en este 2021 en el mundo de los videojuegos y es que se dieron a conocer cuales fueron los peores estrenos de lo que va el año y vaya que hubo varios, unos sumamente decepcionantes.

Con gran diferencia, eFootball fue el peor calificado de todos en la plataforma. Esta nueva idea de Konami ofrecía el famoso juego de futbol de forma gratuita tras la desaparición de Pro Evolution Soccer.

El gran problema fue que llegó después de FIFA 22 y salió incompleto, sin todos los modos de juego, con terribles fallas como un balón invisible, pésimas texturas de los jugadores; tanto que el mundo lo olvidó a pesar de las disculpas que ofreció Konami y de los parches salvadores.

La gran decepción del año con diferencia fue GTA Trilogy. Esta trilogía incluye Grand Theft Auto San Andreas, Vice City y GTA III con una remasterización que todos esperaban de tres títulos que colocaron a la franquicia en lo más alto.

El gran problema es que muchos de los errores antiguos se mantenían y otros nuevos aparecieron, Errores en la jugabilidad, problemas al cargar texturas y fallas gráficas se hicieron presentes y terminó por ser un recuerdo amargo de obras de arte. Rockstar ha intentando limpiar su error con actualizaciones y hasta juegos de regalo.

A la lista se suman Balan Wonderworld, Werewolf: The Apocalypse, Taxi Chaos, Of Bird and Cage, I Saw Black Clouds y Arkham Horror: Mother´s Embrace.

