Dia del Niño: 10 opciones de videojuegos para regalar este 30 de abril

A horas de que sea el Día del Niño este 30 de abril y un buen regalo puede ser un videojuego, pero a veces los padres no saben que juego obsequiar, por lo que aquí dejaré 15 opciones que no pueden fallar.

Los títulos que siempre son una buena opción son todos los de LEGO, pero algunos ya son un tanto antiguos, por lo que la principal recomendación es LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, el cual se estrenó en abril y está disponible en todas las plataformas.

Los dos títulos de Spider-Man de PlayStation (tanto el que salió para PS4 como Miles Morales) funcionan a la perfección. Estos juegos son exclusivos de PlayStation y aquí es importante destacar que se necesita cierta habilidad para jugarlos, por lo que para los más pequeños no es lo mejor.

Ya que estamos en PlayStation, el juego de Sackboy: A Big Adventure si es ideal para los más pequeños de la casa y este título también es exclusivo de las consolas de Sony.

Los juegos de peleas también funcionan como Street Fighter, Tekken y King of Fighters; pero los dos que destaco más por su poca complejidad para divertirse son Dragon Ball FighterZ (para todas las consolas) y Super Smash Bros. Ultimate (exclusivo de Nintendo Switch).

Si el futbol es un tema que se respira en casa obviamente no hay duda de que FIFA 22 es indispensable, además de que toda la familia puede pasar un buen rato.

Ahora quedan las recomendaciones de la consola predilecta para los pequeños (Nintendo Switch). Mario Kart 8, Mario Odyssey y Legends Pokémon: Arceus; son mis tres grandes recomendaciones.

Aun así, los grandes exclusivos de Nintendo son geniales para los niños y niñas como Luigi's Mansion, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y el recién estrenado Nintendo Switch Sports. No regalen juegos que tengan clasificación 'C' o 'M' en la portada.

