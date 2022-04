Xbox: NBA 2K22 llegó sorpresivamente a Game Pass

Xbox Game Pass es único en el servicio que ofrece dentro de la industria de los videojuegos y sigue sumando juegos a su amplio catálogo, pero ahora sorprendió con NBA 2K22.

Normalmente cada quincena Xbox Game Pass anuncia los cambios que se darán en el catálogo ofrecido a los usuarios, pero en esta ocasión NBA 2K22 llegó sin previo aviso.

NBA 2K22 es el título más reciente de la saga de videojuegos que cuentan con la licencia oficial de la mejor liga de basquetbol del mundo, y que mejor que descargarlo en plena época de playoffs.

Este juego lo pueden disfrutar sin costo extra los usuarios de Xbox Game Pass desde sus dispositivos móviles o bien desde sus consolas (Xbox One y Xbox Series X|S), solo no está disponible en PC, por lo que no es necesario tener Game Pass Ultimate.

