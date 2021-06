E3 2021: ¿Cuáles fueron los juegos más importantes que mostraron Ubisoft y Gearbox?

Insípido y sin grandes emociones. Así fue el primer día del E3 2021 que se ha visto obligado a cambiar la fórmula del evento por la pandemia del Covid-19, pero aun así se apreciaron trailers interesantes.

Nos centraremos en los dos estudios que cerraron la velada: Ubisoft y Gearbox. El primero llevó a cabo su ya conocido Ubisoft Forward en el que tres juegos acapararon la atención.

Rainbow Six Extraction presentó su gameplay en el que se detalló su modo de juego y confirmó que se estrenará el 16 de septiembre. Mario + Rabbits Sparks of Hope confirmó el rumor y mostró su avance pre Alfa anunciando que llegará en una ventana del 2022.

La sorpresa de esta presentación fue el anuncio del desarrollo de Avatar: Frointers of Pandora. El juego inspirado en la película se estrenará en el 2022. Los juegos que complementaron el evento fueron: Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Riders Republic, Rainbow Six Siege, Just Dance 2022, Brawlhalla, Far Cry 6 y Rocksmith.

Por parte de Gearbox el anuncio más importante fue un nuevo avance de Wonderlands y más detalles sobre la nueva película de Borderlands.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: E3 2021: ¿CUÁLES SON LOS JUEGOS MÁS ESPERADOS DE LA CONFERENCIA?

También se apreció más sobre Tribes of Midgard, además de que se confirmó el desarrollo de Homeworld 3, así como el anuncio de que Godfall llegará a PlayStation 4.