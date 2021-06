E3 2021: ¿Cuáles son los juegos más esperados de la conferencia?

Estamos a pocas horas de que comience el E3 2021 y varios juegos son los que los fanáticos esperan ver en la convención, pero solo algunos podrán quedar grabados en nuestra memoria como los 'pesos pesados'.

Los ojos están puestos en las dos grandes compañías que tendrán presencia: Xbox y Nintendo. Entre estos dos hay un par de juegos sumamente importantes; uno es Halo Infinite y el otro es The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Halo Infinite es por mucho el juego confirmado más esperado por los jugadores luego de un primer vistazo que no convenció a las audiencias por su calidad gráfica. 343 industries ha trabajado estos últimos meses mejorando el título tras aun retraso que sufrió su estreno, y es que se esperaba que fuera un juego de estreno con la nueva generación de Xbox.

En esta ocasión se espera ver más del modo multijugador de Halo Infinite y un gameplay de la campaña que vuelva al Jefe Maestro a la fórmula que hizo exitosa a la saga.

Siguiendo la línea de Xbox y su presentación en compañía con Bethesda; se sabe que Battlefield 2042 mostrará su gameplay en este espacio luego del anuncio que llevó a cabo el 9 de junio; juego que no incluirá campaña.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 cobró relevancia cuando se confirmó su desarrollo hace dos años, por lo que en esta ocasión se espera que un gameplay o un tráiler más extenso sobre la historia tengan presencia en el E3 2021. En torno a la gran N hay rumores sobre un nuevo Nintendo Switch o incluso Mario Kart 9, pero de esto no se tiene información exacta.

Pragmata es un juego que muchas personas han olvidado, pero el cual podría mostrar un avance de su jugabilidad. El desarrollo de este juego corre a cargo de Capcom y en el pasado State of Play dejó un buen sabor de boca.

Por parte de Ubisoft se espera aún más contenido de Far Cry 6, pero la sorpresa la podría dar Rainbow Six Extraction; nuevo juego desarrollado en el universo del conocido shooter de Ubisoft. Otro juego que se sabe que tendrá presencia es Back 4 Blood, el que se espera sea el sucesor intelectual de Left 4 Dead.

Todo comienza este sábado 12 de junio y la desarrolladora más mediática que se presentará es Ubisoft, pero los horarios más importantes se encuentran si das click aquí.

