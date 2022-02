Elden Ring: Un videojuego tétrico, desafiante, cruel y perfecto

"Aquí vamos otra vez", es lo que dije unas 700 veces jugando Elden Ring luego de morir, pero no puedes parar porque la nueva obra de Hidetaka Miyazaki es un auténtico portento de videojuego que se asimila con las mejores creaciones artísticas que se conocen en la actualidad.

Elden Ring es un videojuego que tuvo un toque de George R. R. Martin, creador de Game of Thrones, en su guion y que sigue con la línea que hemos visto por más de 13 años desde el lanzamiento del primer Dark Souls y solo puedo decir que Elden Ring es la suma de todos los elementos positivos que tienen los Souls con Sekiro agregando de forma perfecta un mundo abierto que resulta ser un desafío que frustra o provoca un sentimiento de superación.

Vamos por partes, la historia nos lleva las Tierras Intermedias que viven un conflicto entre criaturas espeluznantes y otras no tanto tras la caída del Elden Ring, y ahora nuestra misión será traer el equilibrio a este tétrico mundo, muy en resumidas cuentas porque tiene tintes de fantasía esta historia que perfectamente podrían ser parte de un Best Seller.

LA MAGIA DE NO RECIBIR AYUDA

Los fanáticos de la saga del Souls se sentirán muy cómodos con el inicio del juego y todo su desarrollo, pero me voy a detener para los nuevos jugadores que decidirán ingresar a este mundo de Miyazaki. Al comienzo del título tendremos la opción de elegir un personaje de entre 10 clases: Vagabundo, Guerrero, Héroe, Bandido, Astrólogo, Profeta, Samurái, Prisionero, Confesor y Miserable.

Cada personaje cuenta con características diferentes y una mayor cantidad de atributos, el guerrero está hecho para el combate cuerpo a cuerpo, los profetas terminan por tener más Fe y son guerreros a distancia por la magia que pueden usar; pero en este caso yo utilicé al samurái por Sekiro y contaremos con un arco, una katana y un escudo de madera. Solo los más valientes juegan como miserable, personaje que inicia sin armadura y con todos los atributos en 1.

Nuestro personaje contará con los puntos de vida, la famosa estamina y una barra de poder que nos permitirá hacer movimientos especiales; en el caso del samurái tenemos un disparo con arco que prácticamente mata a todos los enemigos que son de tu mismo nivel, pero los magos lo usan para invocar hechizos y cada uno tiene sus talentos particulares.

En el momento en el que comienza el juego ya vete olvidando de cualquier ayuda porque te enfrentarás a un juego hostil que te castiga desde que comienzas a probar controles. En mi caso me puse a disparar con el arco y me di cuenta muy tarde que conseguir flechas va a ser una travesía que te puede costar un par de horitas como mínimo, así que no lo hagas, lee el menú de botones y memorízalo en lugar de probar botón por botón, pues los recursos son escasos.

Luego de un breve tutorial de combate salimos a las Tierras Intermedias, las pocas indicaciones que nos dan algunos personajes con bastante poéticas y a veces no tienes ni idea de que debes hacer, por lo que otro consejo es seguir la luz blanca del inicio del juego para llegar a un punto de inflexión en tu personaje. Yo personalmente me fui a vagar por los pantanos como valiente (o tonto) que soy y morí unas 16 veces en una hora descubriendo un cofre que me mandó a la otra punta del mapa en donde debes de llegar mucho más poderoso que como inicias (tuve que salir corriendo e ignorando a todos los enemigos de unas catacumbas).

Aun así, debo aclarar que el mundo abierto está muy bien logrado porque si tu habilidad en el combate es excelsa, tu exploración será sumamente recompensada, pero otros jugadores pueden que decidan desinstalar el juego por la impotencia de no poder hacer nada aunque te protejas con tu escudo. Esto es un punto que se aplaude porque a veces los mundos abiertos te indican que nivel debes ser para ingresar o no morir fácil, y esto le quita lo abierto. En Elden Ring acostúmbrate a aprender por las malas.

Es un juego que no te va a guiar para nada. También descubrirás un mercader que te venderá una 'mesa de creación' y allí podrás fabricar flechas, dardos con huesos de animales, pociones y mil cosas más; además, te da como consejo dosificar recursos o morirás muy fácil (hazle caso).

UN COMBATE PÚLIDO CON LA EXPERIENCIA

Después de esto tenemos un combate mítico de Souls, es difícil de definir, pero es muy bueno, a mi parecer es un tanto lento, pero te castiga con un uso de estamina considerable así que tampoco podemos ir brincando y esquivando a diestra y siniestra. Los enemigos son un auténtico desafío cuando los enfrentas de frente y me explico, pues en Elden Ring existe una amplia posibilidad de acabar con campamentos enteros con sigilo.

La inteligencia artificial de los enemigos básicos no es nada desafiante y tardan mucho en detectarte, además de que nunca cambiarán sus patrones de movimientos así pasen por diez mil cadáveres de sus compañeros que ya fueron abatidos; y otro punto que no me fascina es que tienen sus zonas muy delimitadas los enemigos, te alejas mucho y no te seguirán. Atacar por la espalda e ir matando uno a uno es una opción muy viable, aun así, siempre habrá uno que no caiga de un solo ataque y allí se verá la calidad del jugador con el mando, pero tomarlo desprevenido le bajará más vida.

La exploración como cualquier mundo abierto es indispensable para ponerse por encima a los obstáculos de la línea de la historia principal. Iremos consiguiendo runas y otros objetos que podremos vender para crear otros, y justamente con las runas podremos subir de nivel algunos de nuestros atributos cuando juntemos las necesarias.

También cabe recordar que solo se puede guardar partida en zonas específicas del mapa que son una señal de luz. Cada vez que guardes los enemigos volverán a aparecer, así que lo dejo a tu consideración.

UNA OBRA MAGISTRAL TERRÓRIFICA

El mapa es sumamente grande, pero en un punto no muy lejano al comienzo del juego conseguiremos un corcel que nos llevará de un lado a otro sumamente rápido, pero cuidado porque puede ser asesinado por nuestros enemigos. Los combates a caballo son lo mejor del juego al menos para mí.

Gráficamente Elden Ring es un espectáculo. El arte, la fotografía que se puede conseguir; hasta el más mínimo detalle está sumamente pulido. Escenarios que cambian bastante entre sí y aun así todos tienen su belleza sumamente particular, pero todo está muy cuidado. Por cierto, el Dualsense no es aprovechado por Elden Ring.

En conclusión, Elden Ring es casi perfecto. Es una aventura gráfica hermosa que a la vez es perversa y terrorífica. Elden Ring es el resultado final de los Souls, es su máxima representación. Aclaro que no es un 10 porque no terminé de ser fanático de la inteligencia de algunos enemigos 'genéricos' y porque no deja de ser una saga de nicho, pero un buen consejo que doy es: Anímate a jugar Elden Ring.

CALIFICACIÓN RÉCORD: 9.6

