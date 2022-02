Horizon Forbidden West: El mejor juego de PlayStation 5 hasta el momento

Horizon Forbidden West es uno de los juegos más esperados de esta nueva generación de PlayStation y por fin pudimos probar la secuela de Zero Dawn, y podemos decir que de momento es ya uno de los candidatos para pelear por el Mejor Juego del Año.

Cabe recordar que Horizon Forbidden West se estrena este 18 de febrero para PlayStation 5 y PlayStation 4, aunque para factores de esta reseña lo probamos en la PS5.

Horizon Forbidden West sigue directamente con los sucesos que se desarrollaron en Zero Dawn, aquel juego que maravilló en 2017 a cargo de Guerrilla Games, el cual salió para PlayStation4 pero que ya está disponible en PC, y es vital haber jugado esta primera aventura para poder entender mucho del contexto de esta segunda aventura y no sentir un gran vacío. Así que si quieres jugar Forbidden West ve y disfruta de Zero Dawn, aun así, en esta reseña no haremos ningún tipo de spoiler.

Horizon Forbidden West estaba previsto para estrenarse a finales de 2021, pero por complicaciones que tuvo en su desarrollo, esta nueva aventura de Aloy se retrasó a principios de 2022, pero la espera valió completamente la pena.

En esta entrega tendremos que llevar a Aloy al Oeste Prohibido para solucionar una especia de plaga que está acabando con la vida y la respuesta la encontraremos en esta zona que no es recomendable visitar por la cantidad de enemigos que habitan allí.

UNA DELICIA DE COMBATE Y JUGABILIDAD

La jugabilidad es considerablemente mejor con respecto a Zero Dawn, el combate es mucho más pulido con respecto sobre todo al cuerpo a cuerpo, que por momentos se llegaba a sentir torpe, pero en este todo es sumamente fluido, los comandos son perfectos y además tenemos más combos que podremos ir desbloqueando conforme avancemos en la historia.

Igual que en el título pasado tenemos la posibilidad de decidir si superamos a nuestros enemigos con sigilo mientras nos escabullimos por los muros o la hierba alta que hay en el escenario, o bien, con locura total en un combate frenético en el que los movimientos de Aloy son muy pulidos. Al estar agachada no haciendo ruido, a la hora de dar volteretas, correr rápido, brincar, hasta el más mínimo detalle está sumamente bien logrado.

La inteligencia artificial de los enemigos humanos mejora también y en ocasiones toman mucho mejores decisiones y el de las máquinas es muy similar al anterior, pudiendo saber su patrón de movimiento con el foco para poder crear emboscadas, aunque aquí yo encuentro el único punto negativo porque hay una clase de máquinas que hace movimientos muy extraños, se aleja demasiado y nunca puedes perder su atención como si fuera una especie de error.

Lo más importante en esta nueva aventura de Aloy en cuanto a jugabilidad se refiere (para mí) tiene que ver con la altura. La nueva herramienta del gancho nos permite ser perseguidos por máquinas y poder salir de su rango de ataque llegando a las alturas. La verticalidad en este juego es un factor muy importante y se disfruta demasiado. Es tan importante la altura que tendremos una especie de paracaídas para no hacernos daño a la hora de descender.

Tanto hacía arriba como abajo porque los niveles y la exploración debajo del agua están a la orden del día y esto es algo que aplaudo. Normalmente todos los videojugadores odiamos los niveles en agua por las físicas que se tratan te replicar, pero en Horizon Forbidden West encontramos una de las mejores experiencias en las profundidades. El nado responde a la perfección con los comandos, el movimiento está bien afinado y tiene una fluidez inimaginable.

UN MUNDO CON MILES DE SECRETOS

La exploración en Horizon Forbidden West comienza después de la primera misión que funciona como una especie de tutorial a los controles. La escenografía es hermosa en todos los aspectos en donde se cuidan múltiples detalles, como lo es el movimiento del cabello de Aloy, los movimientos de los NPC, la lluvia, la brisa, la nieve, el agua, la arena y mucho más.

En este Horizon tendremos misiones para no aburrirnos. Desde misiones secundarias, acertijos para recabar información o tesoros en la exploración cotidiana, combates con máquinas para recabar recursos o simplemente vagar para tener suficientes materiales, hasta encargos para poder elaborar armas diferentes o platillos que potencien a Aloy.

Desde mi experiencia, jugué 8 horas a Horizon Forbidden West y apenas había completado una misión principal por todo lo que te puedes encontrar en el mapa, además de que en ocasiones encontrarás zonas a las que no puedas ingresar por falta de herramientas, por lo que después volverás cuando ya tengas los recursos necesarios, recordando que ahora la exploración también es submarina.

Este método de tener el mundo abierto nos permitirá subir de nivel e incluso estar por encima de lo que nos solicita la misión principal para poder ir perfeccionando la rama de habilidades que se dividen en seis grandes segmentos que son: Guerrera, Trampera, Cazadora, Sobreviviente, Infiltrada y Maquinista; y para tener todo completo se necesitarán 162 puntos. La mejoría es libre y cada quien decide que mejorar según su modo de juego.

Esto también nos permitirá comprar nuevas armas, crearlas, mejorarlas, así como mejorar nuestros atuendos y comprar nuevos. En nuestra ranura de armas a distancia tendremos la oportunidad de tener 6 con diferentes tipos de munición. Incluso estará la oportunidad de activar rasgos de valor que potencializan aptitudes de la misma Aloy.

DUALSENSE: LA HERRAMIENTA QUE MAGINIFICA FORBBIDEN WEST

El control del PlayStation 5 vuelve a demostrar porque es el mejor hardware que ha tenido cualquier consola en la historia. El Dualsense nos ofrece una sensibilidad compara con la de Ratchet & Clank: Rift Apart.

Sentirás la diferencia en tus manos de cuando estés en tierra firme, a cuando estés dentro del agua, sentirás la vibración de las hierbas que chocan con Aloy cuando se escabulle. La tensión de los arcos está a la orden del día, así como las vibraciones bien localizadas de los golpes.

El audio también es muy detallado y en nuestro caso lo probamos con los audífonos 3D de Sony para PlayStation 5.

En general Horizon Forbidden West es la aventura definitiva para PlayStation 5. Simplemente es hermoso, una experiencia que te marcará y que será difícil de superar. Forbidden West dejó en alto el listón de los videojuegos para la nueva generación.

Horizon Forbidden West es hermoso en todos los sentidos.

CALIFICACIÓN RÉCORD: 10

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KOF XV: UNO DE LOS GRANDES CLÁSICOS DE PELEAS VUELVE A LA GLORIA