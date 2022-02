KOF XV: Uno de los grandes clásicos de peleas vuelve a la gloria

The King of Fighters XV llegó luego de que la franquicia fuera olvidada por la decimocuarta entrega, pero hoy King of Fighters vuelve a muchas de las glorias que lo hicieron uno de los preferidos por millones de jóvenes en las maquinitas.

KOF XV se estrena este 17 de febrero y llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y para PC a través de Steam y la Epic Games Store y aquí te contamos que tal está esta nueva entrega.

Fiel al clásico estilo, The King of Fighters nos ofrece el combate entre dos equipos de tres integrantes y al menos en la versión de salida vamos a tener la posibilidad de utilizar a 39 peleadores diferentes, recordando que ya se anunció que a lo largo de 2022 llegarán 12 nuevos personajes como parte de DLC de paga, como es el caso de Billy.

De momento tendremos a clásicos personajes como Iori Yagami, Kyo Kusanagi, Terry Bogard, K', Athena Asamiya, Robert García, ente otros grandes íconos de esta saga, pero faltan Kim, Choi y varios peleadores emblemáticos.

Lo que más se aplaude en esta decimoquinta entrega de The King of Fighters es el apartado gráfico, porque retomó el diseño de caras de casi todos los personajes tal y como los recordamos en las ediciones de los años 97 a la clásica Magic Plus del 2022 aunque no tenían el mismo detalle que hoy.

Solo algunos como Athena no terminan por ser el mismo diseño que antaño, pero esto ya se agradece para los grandes fanáticos de la saga porque en el 14 muchos no se acercaron a probarlo simplemente por el diseño de personajes icónicos.

El combate se diente igualmente como esas entregas que estaban en las maquinitas cuando íbamos por las tortillas y se dejaba la moneda de un peso arriba para esperar turno y poder echar la reta.

El juego es bastante fluido y muy intuitivo para los jugadores que no hayan jugado The King of Fighters, aunque por momentos lo sentí hasta cierto punto muy sencillo. En ocasiones solo basta una combinación de cuatro botones seguidos para poder hacer un combo que baje más del 40% de la salud del rival sin ni siquiera mover el joystick adecuadamente.

Esto en ocasiones puede llegar a molestar porque a pesar de querer hacer otra cosa, de forma instantánea te canaliza al autocombo y puedes perder tres barras para nada cuando tu adversario se está protegiendo. Aun así, el combate es bastante fluido, las animaciones son detallas con destellos de los clásicos títulos como los sonidos y el efecto del hitbox y es como volver a tener 12 años.

La carga de las barras potenciadores está bien balanceada para la duración que tienen los combates y esto otorga un buen dinamismo haciendo peleas espectaculares con varios supercombos, que son similares a los anteriores, solo que ahora tenemos uno extra con el golpe fuerte y que provoca aun aura roja a la hora de ejecutarlo y que hace un poco más de daño.

Los personajes no se sienten pesados para nada y las reacciones son bastantes genuinas, además de que los hitbox están perfectos. Las opciones que tenemos de juego son amplias como en la gran mayoría de juegos de peleas.

Tenemos el combate que nos cuenta la historia (la cual no toco para evitar spoilers) y la cual cambia un poco dependiendo de los personajes que tengamos. También tendremos la oportunidad de pelear de forma competitiva en línea o simplemente por diversión y por supuesto, las peleas locales para crear disputas con amigos o familiares.

Al final The King of Fighters XV vuelve con las bases que lo llevaron a la gloria en una época en la que de nuevo los juegos de peleas han decaído un poco tras su renacimiento hace 8 años.

Si bien KOF XV es una entrega sólida, no deja de ser un juego de nicho, pero si eres fanático de este género es una obligación jugarlo, y si no, podrás esperar a que un amigo te invite a unas retas.

CALIFIACIÓN RÉCORD: 8.3

