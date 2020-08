Estral Esports usará la experiencia como 'arma letal' para buscar el tricampeonato de LoL

La fase regular de Estral Esports estuvo casi al parejo de Team Aze, con una diferencia: de los 3 enfrentamientos que tuvieron, la balanza se inclinó hacia el “as”, mismo balance que tiene sin preocupación a los “dioses egipcios” pues consideran que la experiencia en ganar finales, les ayudará a superar nuevamente al Aze y así defender su bicampeonato. Por lo que el coach Carlos “Soren” Ibarra y uno de los jugadores más importantes, Camilo “Zelt” Ubrina nos dan sus impresiones de cara a esta batalla.

“El previamente haber ganado finales nos da confianza, pues ya sabemos que en estas instancias somos capaces de mantener un buen nivel y dominar los nervios” declaró el coach “Soren”.

Las competencias de esports también se han visto afectadas por la pandemia pues aunque las competencias se pueden llevar a cabo en línea, los grandes eventos presenciales, como la final de la División de Honor, no se podrán realizar, al respecto, Estral nos da sus opiniones:

“Se va a extrañar mucho al público y todo lo que te genera, la pasión y sensación de competencia al máximo” comentó el colombiano “Zelt”

“Cuando estás en un evento presencial, das tu máximo, la presión y pasión del público te dan un boost a la hora de enfocarte en lo que tienes que hacer para conseguir la victoria”, añadió el coach “Soren” Ibarra.

En la temporada, solo un equipo logró derrotar al hasta entonces, invicto Team Aze, dicha victoria le puso sal a la herida hecha desde la final del split anterior, admiten los chicos de Estral que somos testigos de una nueva rivalidad en la DDH: “Sin duda es una rivalidad naciente, pues nos hemos enfrentado en varias ocasiones, la diferencia es que ellos aún no han ganado nada.”,declaró el timonel “Soren”. Por su parte, “Zelt” agregó que “es claro que está en camino a ser un clásico, todos los juegos entre nosotros han sido muy reñidos y entretenidos.”

La fortaleza propia, del rival y sus debilidades.

“Nuestra fortaleza es que tenemos un juego controlado y un mejor ritmo, si lo ejecutamos así, no hay oportunidad para ellos. La fortaleza de ellos también es su debilidad, tienen un early game muy bueno pero justo si no consiguen rápido una buena ventaja, no creo que puedan ganar”. analizó el coach Ibarra.

Por su parte el colombiano Zelt añadió: “Destacaría que tenemos una mejor ‘win condition’ y que lo ejecutamos bastante bien. Coincido en que tienen un ‘early game’ muy bueno y por ahí podrían salirse con la suya para ganarnos”.

Con respecto a las derrotas sufridas en la fase regular ante Aze y el cómo influyen en su preparación de cara a la final, los chicos de Estral tienen muy clara la clave:

“Nosotros venimos jugando bastante bien, en el desempate teníamos una ventaja muy clara sobre ellos que no supimos manejar y nos costó la derrota, estamos entrenando para que no vuelva a suceder”, comentó “Soren”

Parte de la experiencia con la que cuenta Estral Esports radica en la que los mismos jugadores han tenido en LLA (Liga Latinoamérica de League of Legends), uno de ellos “Zelt” que sin duda será clave en la búsqueda del título.

“Si representa cierta ventaja al haber jugado en LLA, pues el nivel al que te enfrentas es superior y eso me puede ayudar en adaptarme mejor a ciertas situaciones adversas que pudieran darse en el juego”

La gran final de la División de Honor tendrá grandes momentos y jugadas que nos harán estallar de emoción, mismas que definirán a un nuevo campeón o bien, marcará la historia con el tricampeonato de Estral; “Va a estar muy reñido, en una serie al mejor de 5 juegas más controlado y tomas menos riesgos, pero sin duda el pico de intensidad se vivirá en el juego medio-tardío”.

Con respecto al pronóstico, ambos equipos han mostrado el deseo por blanquear al equipo rival, “Zelt” fundamenta que “si es posible el 3-0, sabemos cómo jugarles”, por su parte, el coach con un poco más de mesura acepta que “es factible un 3-1 pues aunque sabemos cómo juegan y nuestra capacidad de adaptación es mejor, ellos podrían tener alguna estrategia bajo la manga, aún así no considero que puedan sacarnos mas que 1 partida”.

No te pierdas de las emociones de la gran final de la División de Honor Telcel este 26 de agosto en punto de las 6:00 p.m. por twitch.tv/lvpmex y con la cobertura en la cuenta de Twitter exclusiva del torneo @LVPmexLoL y las demás redes sociales de Liga de Videojuegos Profesional México, Twitter @LVPmex , FacebooK LVPMexico , Youtube LVPmex , Instagram LVPmex y TikTok @LVPmex .

