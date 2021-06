Estrenos de videojuegos más esperados del mes de julio

Llega el verano de los videojuegos y varios estrenos importantes llegarán durante la mitad del año tanto a PlayStation, Xbox y PC.

Además de varios títulos nuevos, también llegarán varias actualizaciones de algunos juegos para esta nueva generación; tal es el caso de A Plague Tale: Innocence, videojuego en el que debes escapar de la Peste Negra y que a partir del 6 de julio se podrá jugar en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Uno de los juegos que abre julio es Space Jam: A New Legacy - The Game. Este nuevo título tendrá de protagonistas tanto a Bugs Bunny, LeBron James y Lola Bunny en un clásico beat'em up y llegará el 1 de julio a Xbox y PC.

Otro de los títulos más importantes son F1 2021. Este juego de simulación de conducción se centrará en la Fórmula Uno en la que nos sumergiremos en las mejores pistas de la competencia madre del automovilismo.

Uno de los favoritos por todo el mundo de los videojuegos es The Ascent. Este juego de rol acción que llegará gracias al desarrollo de Neon Giant y estará disponible el 29 de julio a través de Xbox Game Pass Ultimate.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PLAYSTATION: ANUNCIÓ LOS JUEGOS QUE ESTARÁN GRATIS EN JULIO CON PS PLUS