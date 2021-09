Far Cry 6: Rambo y Danny Trejo llegarán al nuevo título de Ubisoft

Far Cry 6 se estrena el próximo 7 de octubre y a pesar de que haya un mes de día de distancia Ubisoft ya dio a conocer todo el contenido extra que llegará a esta nueva entrega luego de su estreno y habrá contenido con Danny Trejo y Rambo.

Se tendrá en el pase de batalla en este nuevo Far Cry que incluye tres episodios de DLC en los cuales los usuarios se enfrentarán a las mentes de los legendarios villanos de Far Cry 3 (Vaas Montenegro), Far Cry 4 (Pagan Min) y de Far Cry 5 (Jospeh Seed).

Una vez que los jugadores de Far Cry 6 terminen con la campaña regular en contra del regimen de Antón Castillo tendrán acceso a las Operaciones Especiales y a las Insurgencias Semanales. Este contenido básicamente es un ciclo sinfín para que la acción no termine y se consigan nuevas armas y mejoras.

Así mismo se anunciaron tres colaboraciones de Far Cry 6 aunque no se reveló información del contenido, pero si las fechas. Danny Trejo, famoso actor por papeles como 'Machete', llegará al juego en diciembre de 2021; Rambo estará disponible a partir de mediados de enero y Stranger Things con Far Cry 6 se mostrará en marzo de 2022.

