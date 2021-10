Far Cry 6: Revolución, sabor, acción, salsa y muchas balas

Por fin tenemos en nuestras manos la nueva entrega de la aclamada franquicia de Ubisoft, Far Cry, con una historia envolvente, la misma acción característica y mucho, pero mucho sabor y salsa.

En esta ocasión viajaremos a una isla aparta de la sociedad mundial llamada Yara que se desarrolla bajo la mano del dictador Antón Castillo, quien se centra en la creación de Virilio y tabaco, una droga que vende al exterior, pero que mantiene a la gran mayoría del país.

Aquí es donde entra Dani Rojas, nuestro o nuestra protagonista según nuestra elección, pero esta decisión no tiene ningún peso sobre la historia, aunque en mi caso escogí que Dani sea mujer, como se mostró en prácticamente todos los avances del juego.

Dani encuentra un motivo (evito spoilers) para quedarse dentro de Yara y unirse a la resistencia y luchar por la libertad de su pueblo con la mira puesta en escapar de la zona y llegar a los Estados Unidos.

La historia no está para nada mal, y de nueva cuenta Far Cry brilla por su villano, en este caso Antón Castillo, interpretado por Giancarlo Esposito, quien de verdad te muestra como poder ser un tirano y un dictador que está cegado por el beneficio de los suyos y quien intenta que su hijo siga sus pasos.

Dejando de lado la historia vamos a centrarnos en la jugabilidad, pero antes debo hacer un inciso importante en que el aspecto gráfico de los personajes me dejó que desear. Las cinemáticas no son dignas de la nueva generación y tampoco algunos bugs visuales y malas texturas en los rostros, y esto es peor sabiendo que el título sufrió un retraso para entregar una mejor experiencia.

Al igual que en los pasados Far Cry, al inicio estaremos corriendo por nuestra vida hasta encontrar al bando que nos adopta y al que apoyaremos. Conseguiremos nuestras primeras armas como una ametralladora, una pistola y un rifle de asalto para comenzar a realizar misiones principales y secundarias.

Tenemos, a mi parecer, el mapa más extenso de cualquier otro tipo de Far Cry en donde podremos viajar tanto por vía marítima, terrestre y aérea. Tendremos que vencer a tres enemigos secundarios para poder unir a la fuerza revolucionaria y por fin atacar a Antón, similar a lo que ocurre en Far Cry 5.

El sistema de combate es ridículamente divertido, la fidelidad del disparo, de las explosiones, el veneno, el fuego y la gran variedad de armas es con diferencia el músculo más fuerte de este juego. Además, en PlayStation 5 la respuesta háptica es una auténtica delicia, tanto para conducir, a la hora de detonar nuestras armas y al caminar todo es genial, los gatillos también están muy bien aprovechados y esto le da más puntos a favor.

La cantidad de armas es con diferencia la mayor de toda la saga gracias a la opción de crear nuestro propio armamento con lo que encontremos en los diferentes escenarios. Armas de clavos, discos, una mochila lanza cohetes, campos electromagnéticos, arcos, lanzallamas, armas que lanzan veneno, arpones que atraviesan enemigos y mucho más.

En este Far Cry 6 es muy importante el utilizar la herramienta perfecta para la situación adecuada. El utilizar las armas que no son las indicadas puede traer serias consecuencias en nuestros objetivos y la verdad es que recomiendo apostar por el sigilo, pues la inteligencia artificial de los enemigos en este sentido no es ni mucho menos la mejor. Pero no solo te debes centrar en tu arma, si no en los guantes (que soporten llamas) o llevar máscaras antigás.

El sistema de progreso en el nivel personal de Dani se basa en la conclusión de misiones secundarias, capturar puestos de mando enemigos y en el completar las misiones principales de la trama, pero ya aviso desde este momento que ante el mapa que es inmenso, tendremos horas y horas para hacer objetivos que no afectan directamente la historia.

El arsenal además de ser sumamente amplio tendremos mejoras increíbles para todas las armas, silenciadores con botellas de plástico, miras improvisadas, balas que perforación de armadura, o balística avanzada, un sinfín de opciones que nos mantendrán bastante tiempo ocupados. Igualmente, como en la pasada entrega tendremos aliados importantes, incluyendo varios animales.

La verdad es que el juego sumamente disfrutable y para mí es el que tiene más acción, diversión y sabor, pero aspectos técnicos lo terminan perjudicando desgraciadamentea pesar de que la ambientación es muy buena. No me parece que Far Cry 6 sea el mejor de la saga y también se nota que la fórmula comienza a quedarse un poco seca, pero para nada es un mal juego y ofrece horas de violencia y diversión.

Balas, violencia, diversión y mucha salsa tenemos en este Far Cry 6 que llega a darle una sazón diferente a este final del 2021.

CALIFICACIÓN RÉCORD: 8.4

